«الكوميسا».. بوابة إفريقيا إلى الاقتصاد الواعد (ملف خاص)

انفتاح اقتصادى وتجارى واسع على القارة الأفريقية، تستهدفه مصر ضمن سياساتها لتعزيز علاقاتها بدول القارة، حيث يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته إلى زامبيا أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى «كوميسا»، وتتضمن تسليم الرئاسة الدورية للتجمّع من مصر إلى زامبيا، وتعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الحالى، تحت شعار «التكامل الاقتصادى من أجل كوميسا المُزدهرة المُرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة».

وعلى مدار سنوات رئاستها للتجمع من 2021 إلى 2023 سعت مصر خلال المرة الثانية التى تتولى فيها رئاسة هذا التجمع الاقتصادى المهم إلى تحقيق أهداف ذلك التجمع الاقتصادى من حيث تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فى ما بين دول «الكوميسا»، وتعظيم التكامل الصناعى، وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط، والتركيز على التعاون فى مجالات التحول الرقمى، وكذلك الجهود القائمة لتحقيق الاندماج الإقليمى، وتحقيق غايات الدول الأعضاء بـ«الكوميسا»، فى رفع مستويات المعيشة السكانية، والتوصّل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة فى الدول الأعضاء، وتشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق، وإيجاد بيئة مشجّعة للاستثمار المحلى والأجنبى والتكيّف مع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية.

وتستند الرؤية المصرية تجاه «الكوميسا» إلى طرح مبادرات تعمّق التكامل الإقليمى والقارى وتنمية التجارة البينية، وتعزيز دور «الكوميسا» من أجل مزيد من التكامل الصناعى وزيادة الاستثمار والتعاون فى مجالات التحول الرقمى بين الدول الأفريقية، فيما يؤكد خبراء أن مصر تتبنى «قضايا القارة» من جانب تخفيف أعباء الديون وتيسير التمويل المستدام لمشروعات التنمية التى تنهض بالمجتمعات الأفريقية، فضلاً عن ضرورة استغلال موارد القارة وتبادل المصالح بين دولها.