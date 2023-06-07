رئيس «عظام سوهاج» عن إعادة ذراع مبتورة لرضيعة: «محتاجين دعوات المصريين»

كشف الدكتور عبدالرحمن الشيخ، رئيس قسم العظام بمستشفى سوهاج الجامعي، تفاصيل إعادة ذراع مبتورة لرضيعة في مستشفى سوهاج التعليمي، قائلا إن الصعوبة في هذه العملية أن الرضيعة تبلغ من العمر عامين فقط، وهذا يعني أن الشرايين والأوردة صغيرة للغاية، لذا سيكون التوصيل بدقة أكبر حال إجرائها للكبار.

إجراء العملية في أول 6 ساعات

وأضاف «الشيخ»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هذا النوع من العمليات لابد من إجرائها في أول 6 ساعات لوصول الدم للطرف المبتور، حتى لا تموت الأنسجة.

وأوضح، أن الرضيعة ستظل في العناية المركزة يوماً أو يومين أو ثلاثة بحسب حالتها، ثم متابعتها في المستشفى لضمان وصول الدم في الجزء المبتور وعدم حدوث مشكلات به، ثم عرضها لجزء من إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي لتعود اليد لطبيعتها.

حالة الرضيعة

وأكد أن حالة الرضيعة مستقرة ونبض القلب في الجزء المبتور ضعيف لكنه محسوس، والفترة الأولى تكون حرجة ومن ثم نحتاج إلى دعوات المصريين.