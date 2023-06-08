3 نصائح لمزارعي الأرز في ذروة الحر.. منها «الري فجرا»

حذر الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، المزارعين من ضرورة التعامل مع محصول الأرز المنزرع حاليا بحظر، ومتابعة حالة الطقس، خاصة في وقت الذروة وارتفاع درجات الحرارة، والتي تؤثر علي إنتاجية المحصول خلال الري.

3 نصائح لمزارعي الأرز في وقت ذروة الحر

ونصح مزارعي محصول الأرز في كفر الشيخ بضرورة اتباع التالي:

- عدم ري المحصول نهائيا في وقت ذروة الحر خاصة وقت الظهيرة.

- تفادي تأثير ارتفاع الحرارة على محصول الأرز.

- الري فجرا أو قبل أذان المغرب بساعة، حتى يكون الماء باردا.

-عدم اللجوء للري إلا للضرورة «كل 3 أيام».

242 ألف فدان أرز في كفر الشيخ

وأضاف أن المساحة المنزرعة من الأرز في محافظة كفر الشيخ، هذا العام 2023 تقدر بنحو 242 ألف فدان أرز، حيث تنتج المحافظة ثلث إنتاجية الجمهورية من محصول الأرز الشعير.