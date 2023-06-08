مصرع عامل صعقا بالكهرباء في سوهاج.. «لامس سلكا عاريا»

لقي عامل في منتصف العقد الثاني من العمر مصرعه، إثر قيامه بالعمل في محل دواجن لامست يده أحد أسلاك الكهرباء العارية، ما أدى لصعقة ووفاته.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة العسيرات، بمصرع عامل صعقا بالكهرباء في سوهاج.

ادعاء صعق كهربائي

وبالفحص تبين مصرع «علي.م.ق» 15 عامًا، عامل في محل دواجن، ويقيم دائرة المركز جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.

وأفاد والده «محمود.ق» 44 عامًا، تاجر خضراوات، و«خيري.ع»، 23 عامًا، مالك محل الدواجن، ويقيمان بالناحية ذاتها بأنّه في أثناء عمل المذكور بمحل دواجن ملك الثاني لامست يده أحد أسلاك الكهرباء العارية ما أدى لصعقة ووفاته، ونفي الأول الشبهة الجنائية.

صدمة كهربائية سبب الوفاة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنّ سبب الوفاة «صدمة عصبية» نتيجة صعق كهربائي، وتحرر المحضر اللازم، وأبلغت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.