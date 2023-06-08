الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.. كثافة نسبية بالعتبة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم بسنت الحسيني ومصطفى كفافي ولمياء حمدين، عبر القناة الأولى، الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة وبعض المحافظات.

الحالة المرورية بالقاهرة

وأفادت لمياء حمدين، أن هناك كثافات نسبية بداية من ميدان العتبة مرورا بشارع الجيش وصولا لشارع بورسعيد، بينما منطقة الضاهر يشغلها بعض الكثافات المتقطعة والتي تمتد حتى الشوارع المؤدية لميدان رمسيس الذي يشهد وجود كثافات مرورية تصل حتى مسجد النور بالعباسية، مشيرة إلى كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام القادمين من الجيزة في اتجاه منطقة وسط البلد، وذلك فضلا عن وجود كثاقفات أخرى بالاتجاه المعاكس.

وأضافت «حمدين»، أنّ نفق الأزهر يشهد تباطؤ بسيط في حركة سير السيارات في السيارات القادمة من ميدان صلاح سالم متجه للأوبرا والعكس، متابعة أن كوبري النيل بحلوان يشهد سيولة مرورية وصولا إلى مشجد الشهيد بالوقت الحالي، مشيرة إلى وجود كثافات نسبية بداية من المسجد وصولا لطريق القاهرة الوسطى.

الحالة المرورية بالجيزة

وبالنسبة لميدان الجيزة، تابعت، بأنّ هناك كثافات مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارعي جامعة الدول العربية والسودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدء من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير، يأتي ذلك علاوة على وجود كثافات بسيطة أعلى كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين بسبب أعمال التوسعة.