توريد 247 ألفا و41 طن قمح في كفر الشيخ بنسبة 88.43%

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جرى توريد 247 ألفا و41 طنا و253 كيلو قمح بنسبة توريد 88.43% داخل 22 موقعا، وذلك ضمن المساحة المزروعة بقرى ومراكز المحافظة، ومساحتها 215 ألف فدان.

منذ بداية الموقع حتى الآن.

تذليل العقبات أمام المزارعين

ووجّه بتذليل العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح لموسم عام 2023، للشون والصوامع، لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشددا على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح في محافظة كفر الشيخ هذا العام بلغت 214 ألفاً و868 فداناً، منها 350 حقلاً إرشادياً على مساحة 350 فداناً.