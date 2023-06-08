الفنانة ألفت إمام: حبي للتمثيل سبب انفصالي عن زوجي

ظهرت الفنانة ألفت إمام، بعد غياب طويل دام لفترة طويلة، وذلك خلال خاصية «اللايف»، عبر صفحة الإعلامية سهير جودة، على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، تحدثت من خلاله عن أمورعديدة تخص حياتها الشخصية.

ألفت إمام تكشف العديد من الأسرار عن حياتها

وقالت ألفت إمام إن الزمن يتغير، ويحدث معه تغيرات عديدة ويكون منها تغير لون الشعر، ولكنها متعايش مع لون شعرها الأبيض، إذ تشعر أن هذا يدل على عمرها الحقيقى، والحياة ستكون سعيدة وبسيطة إذا تخلى الجميع عن التصنع.

وأضافت «إمام»، أنها تخلت عن صبغة شعرها للأبد، لأنه يستغرق وقتًا كبيرًا، كما أن هناك العديد من أصدقائها يسألونها عن لون شعرها، ولكنها تخبرهم باستمرار أنها تتركه على طبيعته، موضحة: «لقيت إن الوقت بيضيع من عمري كتير، والعمر مش بعزقة زي ما بيقولو».

إلفت إمام تكشف عن الحب في حياتها

وكشفت ألفت عن حبها لابن الجيران في الطفولة، لكن القصة لم تكتمل، قائلة: «هي فترة زمنية ذهبية أخذت وقتها وبتفضل خالدة، ودليل على ذلك أننا نتحدث عنها الآن، وهي كانت علاقة بريئة وجميلة»، مشيرة إلى أنها وجدت الحب الأقوى في حياتها وتزوجت من رجل متزوج: «ده حصل بالفعل وكان قرار العقل فيه كان طاغي على القلب، وأبهرني بثقافتة ومشاعره واحترامه واحتوائه لي».

واوضحت أنها قبلت بعدم الإعلان عن زواجها لكي لا تتسبب في مشاكل لزوجها، قائلة: «ما دام أرتضيت بالأمر يبقى الموضوع منتهي، والدنيا كانت لازم تمشي، ومش ندمانة على القرار ده ولو رجع بيا الزمن هاخد نفس القرار، وانفصلنا كان بسبب رغبتي في العودة للتمثيل، ولم أحزن على هذا القرار».

واستطردت: «أنا كنت رافضة أكون أمًا بيولوجية، وخوفي من المسئولية والحنية اللي كانت بتديهالنا أمي سبب إني مخلفتش، وهي كانت بتحضر لكل واحد حاجتة أنا مش عارفة هعمل ده إزاي هي كانت 7 أمهات في بعض، وماتت صغيرة ولما فقدتها زعلت جدا وأنا مستحملش أجيب طفل ونتعلق ببعض وأوجعه لما أسيبه، والفقد وجعني ومندمنتش خالص على عدم الإنجاب».