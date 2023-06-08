عميد الدراسات الأفريقية للقاهرة الإخبارية: القارة تسهم بـ6% من الانبعاثات الحرارية

قال الدكتور عطية محمود الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن القارة الأفريقية من أكثر قارات العالم معاناة بسبب قضية التغيرات المناخية، رغم من أنها من أقل القارات المتسببة في هذه الظاهرة.

ملوثات الجو المسببة للتغيرات المناخية

وأضاف «الطنطاوي»، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المعاناة تأتي رغم أنها لم تكن أبدا أو يوما ما متسببة في هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تسهم بـ6% فقط من ملوثات الجو المسببة للتغيرات المناخية.

وأوضح أن المتسببين الرئيسيين هم الدول الصناعية الكبرى، وجاء الآن عليهم الدور أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه القارة الإفريقية، وأن يعوضوها عن طريق مشاريع خاصة بالاقتصاد الأخضر.

خطاب السيسي أمام قمة الكوميسا

وذكر أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الموجه إلى دول «الكوميسا» شرح كيف يمكن أن يكون هناك ازدهار في هذه الدول، عن طريق الاقتصاد الأخضر، وعن طريق الاعتماد على المقومات الطبيعية الموجودة في القارة الأفريقية.