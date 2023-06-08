عرض ثانٍ لمسلسل سوق الكانتو على قناة «ON».. يبدأ السبت المقبل

أعلنت قناة «ON» عن عرض ثاني لمسلسل سوق الكانتو بطولة الفنان أمير كرارة، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في موسم دراما رمضان 2023.

وأوضحت قناة «ON»، أنّ مسلسل سوق الكانتو، سيُعرض عبر شاشتها حصريًا اعتبارًا من يوم السبت المُقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أبطال وأحداث مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسني، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبد الخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل حول سوق الكانتو وحياة أهله وأهمهم طه القماش وعائلته من كبار تجار الأقمشة في السوق، والخلافات بينهم وبين التجار الآخرين، إضافة إلى راوية التي تقودها الظروف إلى السوق.

أمير كرارة يُشارك في موسم أفلام عيد الأضحى 2023

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان أمير كرارة، طرح فيلمه الجديد الذي يحمل اسم البعبع، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023، حيث يعود به إلى السينما بعد غياب عدة سنوات، ويُشارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.