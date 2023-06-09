الأرصاد الجوية تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية جديدة: رياح مثيرة للرمال

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد لن تشهد عاصة ترابية، ويقتصر الأمر على نشاط طبيعي للرياح حتى الثلاثاء المقبل، باستثناء اليوم تصبح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البحر الأحمر وجنوب البلاد، خلال فترات متقطعة من اليوم.

الأرصاد الجوية.. عاصفة ترابية

وأوضحت الأرصاد في بيان صادر عنها، في وقت سابق، أنّ العاصفة الترابية هي إحدى الظواهر الجوية المرتبطة بفصل الربيع حيث التقلبات الجوية التي تسبق فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة والرطوبة ويخلو من العواصف الترابية.

وأكدت الأرصاد الجوية أنّ الظاهرة المؤثرة على حالة الطقس هي الرمال المثيرة للأتربة، والرياح الهابطة من السحب الرعدية.

طقس الجمعة

وتشير توقعات خبراء الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس الجمعة سيشهد استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا على مدن القناه وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 36 - 23

- العاصمة الإدارية 36 - 23

- أكتوبر 37 - 22

- بنها 36 - 23

- دمنهور 35 - 23

- وادي النطرون 35 - 22

- كفر الشيخ 35 - 22

- المنصورة 36 - 23

- الزقازيق 37 - 24

- شبين الكوم 36 - 23

- طنطا 35 - 126

- دمياط 32 - 22

- بورسعيد 30 - 22

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 35 - 21

- العريش 32 - 22

- رفح 32 - 22

- رأس سدر 39 - 20

- نخل 38 - 14

- كاترين 28 - 16

- الطور 38 - 24

- طابا 36 - 27

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 26 - 20

- مطروح 25 - 17

- السلوم 25 - 19

- سيوة 35 - 20

- رأس غارب 39 - 29

- الغردقة 40 - 27

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 27

- شلاتين 37 - 28

- حلايب 37 - 28

- أبو رماد 37 - 27

- رأس حدربة 36 - 28

- الفيوم 40 - 26

- بني سويف 39 - 26

- المنيا 40 - 24

- أسيوط 41 - 25

- سوهاج 42 - 26

- قنا 44 - 30

- الأقصر 45 - 31

- أسوان 45 - 32

- الوادي الجديد 45 - 30

- أبو سمبل 45 - 30 .