عبدالله محمود فنان بدرجة «مواطن مصري».. ونجله: كان يصحح لنا نطق القرآن

ملامح وجه سمراء، شعر ناعم على جانبيه، حركته الخفيفة وبحة صوته، معالم شخصية الفنان الراحل عبدالله محمود، الذي فارق الحياة في يوم 9 يونيو عام 2005، بعد صراع طويل مع المرض، بعدما أثرى الفن بأفلام ومسلسلات، شكلت تاريخًا رائعًا وبصمة فنية خاصة له، ظلت حية بين محبيه حتى عقب رحيله.

الفنان عبدالله محمود «المواطن المصري»

قبل 18 عامًا، كان الخبر الحزين برحيل الفنان عبدالله محمود، بعد عامين من إصابته بمرض السرطان، إذا استقبل الخبر وهو متماسك، وشرع في إنتاج أول بطولة له فيلم «واحد كابتشينو»، بمشاركة «حسن حسني، نشوى مصطفى، جيهان قمري».

غيبوبة عميقة دخل فيها عبدالله محمود، لفظ بعدها أنفاسه الأخيرة، داخل مستشفى معهد ناصر، في مثل هذا اليوم، عن عمر ناهز 40 عامًا، ليكتب القدر نهاية واحد من أفضل النجوم المتميزين أصحاب الأدوار الثانية، والأولى في بعض الأحيان.

لم يمر عبدالله محمود على الفن مرور الكرام، بل ترك علامة كبيرة وكل من يراه يعرفه جيدًا شكلًا واسمًا، كونه شارك بعدد من الأفلام التي صنفت ضمن قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، ومنها «الطوق والإسورة، سواق الأتوبيس، المواطن مصري، عرق البلح، عفاريت الأسفلت، الحريف، الأوغاد، الإمبراطور، شمس الزناتي»، كان له خلال هذه الأفلام أدوارا مهما لا تقل عن البطولة.

عبدالله محمود الحافظ للقرآن

يحكي الفنان أحمد عبدالله محمود، نجل النجم الراحل، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته داخل المستشفى، حينما كان في غيبوبة تامة، ولا يفوق منها إلا إذا أخطأ أحدهم في قراءة القرآن، فيرد الفنان الراحل ويصحح له ما أخطأ به بالنطق الصحيح، كونه كان حافظًا لكتاب الله.

وأضاف نجل الفنان الراحل، لـ«الوطن»، أنَّ والده كان شديد العصبية أحيانًا، لكنه سرعان ما يعود ويصبح ملاكًا هادئا وشديد الحنان على جميع من حوله، كما كانت لديه علاقات جيدة بنجوم الوسط الفني وعلى رأسهم الفنان الراحل أحمد زكي.