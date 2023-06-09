مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني: جلسة «ما قبل الجامعي» شهدت حضور كل القوى السياسية

قال الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، إن الجلسة الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعي ضمن الحوار الوطني، شهدت الحديث حول إعادة هيكلة منظومة التعليم بالكامل الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، وكذلك القوانين المتعلقة بالمراكز القومية المختصه بالتعليم.

شيحة: تغطية العديد من الموضوعات كمبدأ الإتاحة

وأضاف «شيحة»، خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني» المذاع على فضائية «إكسترا لايف»، أنه تم تغطية العديد من المواضيع كمبدأ الإتاحة والمعلم والمناهج والكثير من الموضوعات التي أثارها أكثر من 65 متحدث اتيح لكل منهم 4 دقائق للتعبير، «شهدت الجلسة حضور كل القوى السياسية بلا استثناء».

وأوضح أن الجلسة كذلك شهدت حضور ممثل اتحاد الطلاب على مستوى الجمهورية وممثل أولياء الأمور وعدد من الصحفيين والكتاب وأساتذه الجامعات، مشددا على أن الجميع قد شارك في تلك الجلسة التي ستكون بداية جيدة لانطلاق العمل في لجنة التعليم، «سعدت شخصيا بما ورد إلى أمانة الحوار من مشروع قانون من مجلس الوزراء محول للحوار الوطني بتوجيه من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وده بيصب تماما في الأهداف الكبرى الاستراتيجية التي يعمل الجميع عليها».