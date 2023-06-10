طريقة استخراج صورة من عقد مشهر إلكترونيا.. اعرف الخطوات

يبحث البعض عن طريقة استخراج صورة من عقد مشهر إلكترونيًا بطريقة سهلة ومبسطة، إذ تتيح منصة مصر الرقمية هذه الخدمة عبر موقعها، ما يوفر على المواطنيين الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف في المصالح الحكومية.

خطوات إستخراج صورة من عقد مشهر إلكترونيًا

وخلال التقرير التالى، ترصد «الوطن» خطوات استخراج صورة من عقد مشهر إلكترونيًا من موقع مصر الرقمية.

وتتمثل الخطوة الأولى فى الدخول على موقع «مصر الرقمية» من خلال هذا الرابط ، وبعد ذلك تضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع، وبعدها ستظهر لك الخدمات التى يقدمها الموقع، وبالضغط على أيقونة «الشهر العقاري» تقوم بإختيار «استخراج صورة من عقد مشهر».

وعليك بعدها إدخال بعض البيانات الخاصة بمقدم الطلب ومنها الاسم رباعيا والرقم القومي ورقم الهاتف والعنوان ورقم وسنة العقد، وكذلك المكتب الصادر منه العقد ويتم الدفع إلكترونيًا بعد تحديد عنوان استلام الصورة.

خدمات أخرى

وهناك عدد من الخدمات الأخري التى تقدمها منصة «مصر الرقمية» ومنها استعلام عن مخالفات رخص القيادة، تظلم على مخالفات رخص القيادة، سداد مخالفات رخص القيادة، إصدار بدل تالف رخصة قيادة، إصدار بدل فاقد رخصة قيادة، سداد مخالفات رخصة القيادة لمالك آخر.