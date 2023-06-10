خطوات التقديم لوظائف الكهرباء الجديدة.. لخريجي صنايع والمعاهد الفنية

ينتظر الكثير من الشباب الانتهاء من المرحلة الدراسية الخاصة بهم، أملًا في الحصول على وظيفة خالية تكون مناسبة لظروف الحياة وفي نفس مجال وتخصص دراسته، وبدأ الحياة العملية، سواء كانوا من حاصلي على مؤهلات دراسات عليا أو متوسطة أو خريجي المدارس الفنية، كما يفضل الكثير منهم الالتحاق للعمل بوظيفة حكومية، للعمل في المؤسسات التابعة للوزارات والهيئات، ما يجعلهم يحرصون على توفير فرص عمل للشباب باستمرار.

وأعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها عن مسابقة للتقديم للتعين بعقد لوظيفة مهندس كهرباء وفني كهرباء بنظام المكافأة الشاملة، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات التقديم لوظائف الكهرباء والشروط المطلوبة لها والتي يستمر التقديم لها حتى 15 يونيو الجاري، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف الكهرباء

- أن يكون المتقدم لوظيفة مهندسين تخصص كهرباء من خريجي كليات الهندسة تخصص كهرباء، على أن يكون التقدير العام له يقل عن جيد، ويمكن لحديثي التخرج العمل بالتشغيل بنظام الوردية.

- يجب أن يكون المتقدم لوظيفة فنيين كهرباء من خريجي دبلوم صنايع نظام 3 أو 5 سنوات شعبة كهرباء، أو ومعهد فني صناعي شعبة كهرباء، ويكون العمل بنظام الوردية.

- يجب ألا يزيد سن المتقدم لـوظائف الكهرباء على 32 عامًا للمهندس و35 عامًا للفني.

خطوات التقديم لوظائف الكهرباء

وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عدد من الخطوات التي يجب اتباعها للتقديم على وظائف الكهرباء، والتي تتمثل في الآتي:

- يتمّ الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ثم يتم رفع المستندات المطلوبة بصيغة pdf، وتتمثل تلك المستندات في الآتي:

1- سيرة ذاتية خاصة بالمتقدم للوظائف مرفقة بصورة شخصية له.

2- صورة من شهادة التخرج الخاصة به.

3- صورة من شهادة القيد بالنقابة للمتقدمين لوظائف مهندسين.

4- صورة من شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم للوظائف.

5- صورة بطاقة الرقم القومي بالوجهين، على أن تكون سارية.

6- صورة شهادة التجنيد أو الإعفاء (على الوجهين).