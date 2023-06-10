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موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة كفر الشيخ 2023.. المساجد تستعد لاستقبال المصلين

كتب:

مصطفى عنز
11:46 ص | السبت 10 يونيو 2023
موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ 2023 - أرشيفية

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ 2023 - أرشيفية

حدّد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد صلاة عيد الأضحى في المحافظات، ومن بينها موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ 2023.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ 2023

ووفقاً للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإنّ موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ 2023 ستكون في تمام الساعة 6:20 دقيقة صباحاً، حيث يؤدي ملايين المواطنين الصلاة في جميع مساجد المحافظة، بجانب الساحات الذي سيتم تخصيصها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

صلاة عيد الأضحى عقب شروق الشمس بـ20 دقيقة

وبحسب موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ 2023، فإنّ الصلاة ستكون عقب شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة.

بدء الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكفر الشيخ

ومن المقرر أنّ تبدأ الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ في الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بإعلان حالة الطوارئ بالمحافظة، وتجهيز ساحات صلاة العيد بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، استعداداً لاستقبال العيد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

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بقلم مصطفى عنز