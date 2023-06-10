أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، عن روابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 pdf وذلك عقب الانتهاء من إعدادها ومراجعتها، ويرجع الهدف لذلك هو تدريب طلاب الثانوية العامة على امتحانات الشهادة.

تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 pdf

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 pdf، من خلال الموقع الرسمي للوزارة، على بوابة مركز المعلومات، عبر الرابط المعلن، لمعرفة شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، بعد إضافة الأسئلة المقالية بالامتحانات.

روابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 pdf

- استاتيكا النموذج الأول.. تحميل النموذج من هنــــا.

- استاتيكا باللغة الإنجليزية.. تحميل النموذج من هنــــا.

- اللغة العربية النموذج الأول.. تحميل النموذج من هنــــا.

- استاتيكا باللغة الفرنسية.. تحميل النموذج من هنــــا.

- اللغة الألمانية - لغة أولى.. تحميل النموذج من هنــــا.

- اللغة الإنجليزية - لغة أولى.. تحميل النموذج من هنــــا.

- تفاضل وتكامل.. تحميل النموذج من هنــــا.

- لغة فرنسية - لغة أولى.. تحميل النموذج من هنــــا.

- اللغة الإسبانية- لغة ثانية.. تحميل النموذج من هنــــا.

- تفاضل وتكامل باللغة الإنجليزية.. تحميل النموذج من هنــــا.

- اللغة الألمانية - لغة ثانية.. تحميل النموذج من هنــــا.

- تفاضل وتكامل باللغة الفرنسية.. تحميل النموذج من هنــــا.

- اللغة الإيطالية - لغة ثانية.. تحميل النموذج من هنــــا.

- جبر وهندسة فراغية.. تحميل النموذج من هنــــا.

- اللغة الإنجليزية - لغة ثانية.. تحميل النموذج من هنــــا.

- جبر وهندسة فراغية باللغة الإنجليزية.. تحميل النموذج من هنــــا.

- اللغة الصينية - لغة ثانية.. تحميل النموذج من هنــــا.

- جبر وهندسة فراغية باللغة الفرنسية.. تحميل النموذج من هنــــا.

- اللغة الفرنسية - لغة ثانية.. تحميل النموذج من هنــــا.

- التاريخ.. تحميل النموذج من هنــــا.

- ديناميكا.. تحميل النموذج من هنــــا.

- الجغرافيا.. تحميل النموذج من هنــــا.

- ديناميكا باللغة الإنجليزية.. تحميل النموذج من هنــــا.