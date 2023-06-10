رفع 1500 طن مخلفات ونواتج لأعمال التغطية لترعة المنصورية في الجيزة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مركز ومدينة أبوالنمرس، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والشركات المنفذة لأعمال تطوير وتغطية ترعة المنصورية برفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولًا بأول للحفاظ على الشكل الحضاري بالقطاعات التي تم تغطيتها.

توسعة ورصف للطريق

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية للمرور على أعمال التغطية الجارية بترعة المنصورية بعدد من القطاعات بدءًا من حي الهرم مرورًا بالطريق الدائري وحتى مركز ومدينة أبوالنمرس، والتي من المقرر أن تشهد العديد من أعمال التطوير عقب انتهاء أعمال التغطية تشمل توسعة ورصف للطريق وساحات انتظار وممشي حضاري ونقاط خدمية لتحقيق نقلة حضارية شاملة للمناطق السكنية المحيطة بها.

رفع 1500 طن مخلفات

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ تمكنت الأجهزة المعنية ممثلة في مركز ومدينة أبو النمرس والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال وعلى مدار يومين من رفع 1500 طن مخلفات ونواتج لأعمال التغطية والتطوير، عن طريق ورديات وفرق عمل وعدد 37 معدة متنوعه ما بين لوادر ونافوري وسيارات نقل كبيرة ومتوسطة وكنس الي وجليدر.

وكلف اللواء أحمد راشد بمتابعه جهود رفع المخلفات ونواتج الأعمال لحين الانتهاء منها بالكامل قبل الاستلام المبدئي للقطاعات التي تم الانتهاء من تغطيتها.