وكيل «صحة الشرقية» يوجه بإنهاء أعمال تطوير المبنى الجديد لمستشفى كفر صقر

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى كفر صقر المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها.

توافر الأمصال واللقاحات

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الكميات اللازمة من الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية علي التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة، كما تفقد قسم المعامل موجهاً بتوفير غرفة لسحب العينات بالعيادات الخارجية، وعدم دخول المرضى وذويهم داخل المعمل.

كما تفقد التخصصات الطبية المختلفة بالعيادات الخارجية، وتم التوصية بتعديل مسار الخدمات المكملة للعيادات الخارجية من الأشعة والفحوصات المعملية، بعيداً عن مسار قسم الاستقبال والطوارئ، وقام وكيل الوزارة بمراجعة خطوط السير الخاصة بالعيادات، وذلك تيسيراً على المرضى، وتقليل حركة الحالات والمرافقين داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى.

تشغيل العناية المركزة الجديدة تجريبيا

كما تفقد الدكتور هشام مسعود وحدة العناية المركزة الجديدة، والتي تم تشغيلها تجريبياً منذ عدة أسابيع مع بداية شهر مارس الجاري، بعد تطويرها ورفع كفاءتها وتوسعتها لتصل القدرة الاستيعابية لها إلي 19 سرير، بدلاً من 12 سرير عناية قبل التطوير، وبلغت التكلفة التقديرية للأعمال 2 مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وتضم الوحدة عدد 6 أجهزة تنفس صناعي، وعدد 19 مونيتور، وجهاز صدمات، وجهاز أشعة متنقل، وأشعة تليفزيونية، وعدد 2 جهاز ABG لقياس غازات الدم، و 5 جهاز رسم قلب، وجهاز تحليل لإنزيمات القلب، وقام وكيل الوزارة بالاطمئنان على الحالة الصحية لمرضي العناية، ومناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضى، والتأكد من تدوين الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، موجهاً بسرعة عمل عرض مخ وأعصاب لإحدى الحالات بالعناية، وتم ذلك على الفور.

كما تفقد «مسعود» أعمال التطوير الجارية بالمبني الجديد للمستشفى، والذي يأتي ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، وتم الوقوف على نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمبنى، موجهاً مهندس المشروع بسرعة تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينةكفر صقر.