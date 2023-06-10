لو موظف حكومي.. اعرف مرتبك بعد ترقية يوليو 2023

تفاصيل كثيرة لمرتبات شهر يوليو المقبل 2023، لموظفي الحكومة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث من المتوقع أن تزيد المرتبات مرة أخرى بعد زيادة الألف جنيه التي وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر أبريل الماضي، واستفاد منه أكثر من 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة.

زيادة مرتبات نصف مليون موظف مرشحين للترقيات

ويحمل شهر يوليو بشريات كثيرة لموظفي الجهاز الإداري للدولة، والعاملين بالقطاعات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وغير الخاضعين، ومن بينهم أكثر من 500 ألف موظف سيحصلون على ترقياتهم في حركة الترقيات الجديدة خلال شهر يوليو المقبل، حيث سيزداد المرتب الشهري لكل منهم بعد ترقيته للدرجة الأعلى.

3 زيادات لمرتبات شهر يوليو 2023

وبزيادة مرتبات شهر يوليو 2023، فإن مرتبات الموظفين بالجهاز الاداري للدولة والجهات الحكومية، ستكون قد زادت ثلاث مرات خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 فقط، حيث كانت الزيادة الأولى مع مرتبات شهر أبريل 2023 بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برصد 1000 جنيه زيادة على المرتبات الشهرية، والزيادة الثانية علاوة يوليو 2023 ونسبتها 8% بعد أن قرر رئيس الوزراء رفعها من 7% إلى 8%، والزيادة الثالثة ستكون بعد إعلان الحكومة إجراء حركة ترقيات يوليو 2023.

وإليكم قيمة الحد الأدنى لمرتبات شهر يوليو المقبل في حالة حصول الموظف على ترقية يوليو 2023 وهي على النحو التالي مع العلم بأن الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه تعد ترقية بحافز علمي :

للدرجة الثانية بحد أدنى على 5564 جنيها.

- 5350 جنيها لموظف الدرجة الثالثة النوعية.

- 4793.6 لموظف الدرجة الرابعة.

- 4536.8 جنيه لموظف الدرجة الخامسة.

- 3500 جنيه + 7%= (3745 جنيها) لموظف الدرجة السادسة.

- 6420 جنيها للموظف الحاصل على درجة الماجستير قبل 30 يونيو 2023 .

- 7490 جنيها للموظف الحاصل على درجة الدكتوراة قبل 30 يونيو 2023.