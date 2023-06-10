ماراثون الثانوية «إجراءات أسهل وضغوط أقل».. لجنة لمراجعة الأسئلة ونموذج الإجابة والتصحيح «إلكترو-ورقي» (ملف خاص)

ساعات قليلة وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023، وسط إجراءات تطبّق لأول مرة على مستوى الأسئلة والتصحيح، وآليات مواجهة الغش، وسط ترقّب مجتمعى لخطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للعبور بالامتحانات إلى بر الأمان، وترقّب آخر من الطلاب وأولياء الأمور لتعهدات الوزارة بخلو الامتحانات من التعقيد والتعجيز والإجابات المتشابهة والمتطابقة، حتى لا تتكرر المآسى التى شهدتها الامتحانات خلال العامين الماضيين، فضلاً عن جدل لا يتوقف، حول تضمّنها أسئلة مبهمة ليست لها إجابة محدّدة، وأخرى قد تكون لها إجابة واضحة.

كل ذلك دفع وزارة التعليم التى وجهت المديريات للاستعداد للامتحانات بتعقيم اللجان، إلى تشكيل أول لجنة من نوعها فى تاريخ الثانوية، لمراجعة الأسئلة ومطابقتها بنموذج الإجابة، لاتخاذ القرار النهائى، إما أن الامتحان مطابق للمواصفات، وإما أن الطلاب على حق، خاصة أنها على موعد مع استقبال قرابة 700 ألف طالب فى الشُّعب المختلفة، جميعهم يؤدون الامتحانات بنظام مختلف نسبياً عن السنوات السابقة، بإجمالى 85% أسئلة اختيار من متعدد، مقابل 15% مقالية، وسط مخاوف متفاوتة من استمرار الغش الإلكترونى الذى كان ولا يزال سمة كل عام، لكنها قطعت عهداً على نفسها، بأن الامتحانات بلا غش أو تمييز، ورغم ذلك لا يزال الترقّب والخوف مستمرين من كل الاتجاهات، والمخاوف مثارة من كل طرف خاصة الطلاب وأسرهم الذين لا تزال الثانوية تمثل «بعبعاً» مخيفاً لهم.

«الوطن» تفتح ملف امتحانات الثانوية قبل ساعات من انطلاقها لتحسم ما يُثار من الأطراف المختلفة.