خبير التجارة الدولية: مصر تمتلك قدرات لوجستية كبيرة بالقارة الأفريقية

قال محمد عبد الرحمن، خبير التجارة الدولية، إن الدول الأفريقية تفتقر إلى عدد من المزايا التجارية، مثل خطوط التواصل والطرق، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة متقدمة في الكوميسا على مستوى طرق التجارة سوى مصر، والتي تتميز بشبكة طرق متطورة، ذات قدرات لوجستية متطورة.

وعلق خبير التجارة الدولية في لقاء مع برنامج «أوراق اقتصادية»، المذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار» على الجولة الأفريقية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن أنجولا وموزمبيق دولاتان ساحليتان تحتلان معا جزءا كبيرا من طرق القارة في جنوب شرق القارة الأفريقية، تكملهم إلى الوسط دولة مالاوي وزامبيا، اللذان يعدان معبرا مهما إلى جنوب غرب القارة الأفريقية، كما أن الدول الأربع معا يمثلان سوقا يصل حجمه إلى 100 مليون نسمة.

الدول الأربع تتميز كلا منهما بامتلاك مورد استراتيجي أو أكثر

وأكد خبير التجارة الدولية على أن الدول الأربع تتميز كلا منهما بامتلاك مورد استراتيجي أو أكثر، فدولة أنجولا إحدى دول «أوبك»، ودولة موزمبيق دولة تتوافر لديها العديد من المعادن، أما دولة زامبيا فهي دولة ذات إمكانات زراعية كبيرة، وهو الذي يؤكد على أن الزيارة تتسم بالطموح والتخطيط.

القارة الواعدة تتسم بسوق استهلاكي كبير للعديد من الدول المتقدمة

وشرح خبير التجارة الدولية أن القارة الواعدة تتسم بسوق استهلاكي كبير للعديد من الدول المتقدمة وبالإضافة إلى ما تقدمه من موارد خام للصناعات العالمية تتضح مدى الأهمية الاقتصادية العالمية للدول الافريقية، غير أن خبير التجارة الدولية نبه إلى ضعف حصة دول الكوميسا – منطقة السوق الحرة لدول شرق ووسط افريقيا– من التجارة العالمية، مرجعا ذلك إلى مشاكل وسائل التجارة الإفريقية وضعف قدرتها على الوصول إلى الأسواق، غير اعتماد دول كوميسا على تصدير المواد الخام بأسعار ضعيفة لا تتجاوز 10% من سعر المنتج التي تستخدم في تصنيعه، والذي يعاد تصديره إلى هذه الدول، ويباع في أسواقها بهوامش ربح كبيرة.