محافظ القليوبية يسلم جوازات السفر وتذاكر الطيران لحجاج الجمعيات الأهلية

سلّم عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جوازات السفر والتأشيرات وتذاكر الطيران الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية، التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والذين تم اختيارهم ضمن القرعة العلنية لهذا العام، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

الفائزين في قرعة الحج

وأعلنت المؤسسة القومية الفائزين بقرعة الحج، حيث أظهرت نتيجة القرعة اختيار عدد 2228 شخصا على مستوى محافظة القليوبية، مقسمين بين المستويين الأول والثالث على النحو التالي:

- 90 حاجا مستوى أول، في مجموعتين، بواقع 45 حاجا لكل مجموعة .

- 138 حاجا مستوى ثالث، في 3 مجموعات، بواقع 46 حاجا لكل مجموعة.

وتم اختيار 5 مشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج، مما تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

موعد سفر أول فوج

تجدر الإشارة إلى أن أول فوج من الحجاج سيغادر القاهرة يوم الخميس المقبل لأداء مناسك الحج.

وسلّم محافظ القليوبية ملابس الإحرام للحجاج الأسبوع الماضي، وقدم التهنئة للحجاج بالسفر لأداء مناسك الحج، متمنيا لهم أداء الفريضة بكل سهولة ويسر، والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام، وطالبهم بالالتزام بكافة التعليمات من الفرق المسئولة عن التوعية الصحية والإرشاد الدينى لافتا إلى توفير كل سبل الراحة للحجاج وتقديم كل الخدمات لهم

جاء ذلك بحضور كل من خالد عبد العليم وكيل وزاره التضامن بالقليوبية، والشيخ عبد الجواد الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للعلوم الدينية والعربية لمنطقة القليوبية الأزهرية.