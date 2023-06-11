«الداخلية» تشن حملة أمنية لضبط لصوص الطرق والمساكن في 3 محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة دمياط، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب «التسلق»، وبمواجهتهما أقرًا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهما بكافة المسروقات بالبيع لدى عميلهما سيئ النية صاحب محل مجوهرات مقيم بمحافظة دمياط، أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول من متحصلات واقعة سرقة وتصرفه فى باقى المسروقات وباستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة.

ونجحت الجهود في ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة بأسلوب الخطف باستخدام سيارة ميكروباص تمّ ضبطها، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي واعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكنهم وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمون بدائرة قسم شرطة دار السلام، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة بأسلوب «كسر القفل»، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقرروا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية صاحب مخزن خردة وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

وأثمرت الجهود عن ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حال قيامها بعرض مجموعة من المشغولات الذهبية على أحد محلات بيع المصوغات الذهبية بدائرة القسم بسعر بخس لا يتناسب مع قيمتها.

وبمناقشتها عن مصدر تحصلها على المصوغات قررت بأنها تحصلت عليها من أحد الأشخاص تم ضبطه لبيعها مقابل مبلغ مالي، ونفت علمها عن مصدر تحصله عليها وبسؤاله عن مصدر تلك المشغولات المشار إليها اعترف بسرقتها من إحدى الشقق السكنية بأسلوب المغافلة، وتسليمها للمذكورة للتصرف فيها بالبيع مقابل مبلغ مالي.

ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بسرقة قطعة مشغولات ذهبية من إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الجيزة، حال تواجدهما بدائرة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بأسلوب الخطف وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.