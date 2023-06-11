القبض على سائق تسبب في وفاة شخصين بحادث تصادم بالوراق

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 أشخاص في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري اتجاه الوراق، تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى إمبابة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين ومتوفين أعلى الطريق الدائري اتجاه الوراق.

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة سائق يستقلها بصحبته 4 أشخاص مصابين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

واختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى اصطدامه بالحاجز الخرساني وكذا اصطدامه بعامل 50 سنة، وآخر 60 سنة حال توقفهما على جانب الطريق ووفاتهما في الحال، وفر قائدها هاربا، تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى إمبابة العام.

وتكثف مباحث الوراق جهودها لضبط قائد السيارة الهارب، وتحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.