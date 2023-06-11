«الداخلية» تضبط 20 كيلو «بانجو» بـ400 ألف جنيه في الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة، تخصص نشاطه الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص" متخذين من مسكن أحدهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام – بندقية آلية – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وقد قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ400 ألف جنية تقريباً.