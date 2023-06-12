نشاط كبير في دور تحفيظ القرآن بالسويس خلال الصيف.. والطلاب حتى سن الثمانين

قال الدكتور كمال بربري حسين حقيق العمري، وكيل وزارة الاوقاف الأسبق في محافظة السويس وعميد معهد القرآن، إن دور تحفيظ القرآن الكريم في محافظة السويس تشهد إقبالا ونشاطا كبيرا خلال استقبال فصل الصيف، وانتهاء موسم امتحانات الترم الثاني بالمدارس المختلفة، وسعي كثير من الأسر لتحفيظ أبنائهم كتاب الله

أعمارهم تخطت الـ80 عاما ويسعون لحفظ القرآن

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف الأسبق في تصريح خاص، ان الأنشطة الصيفية لدور القرآن الكريم بدأت تحفيظ القرآن الكريم بالمجان لمئات الأولاد والبنات في سن مبكرة، ويمتد تحفيظ كتاب الله إلي مختلف الاعمار، حتى يصل إلى رجال ونساء تخطوا سن الـ80 ويسعون لحفظ كتاب الله، بدار مصطفى بدوي بالملاحة والسلام، ودار الدكتور كمال بمدينة الصفا والرواق بمنطقة زرب بحي السويس.

أنشطة اجتماعية وتكافلية لدور القرآن

وأوضح وكيل وزارة الاوقاف الأسبق، أن دور القرآن الكريم نشاطها ليس قاصرا علي التحفيظ فقط لكنها تقوم بدور اجتماعي وتكافلي لمئات الأسر على مدار العام، حيث يتم توزيع شنطة تموينية في رواق الدكتور كمال ودار تعليم القرآن الكريم بالصفا وبدار مصطفى أحمد بدوي على نحو 300 أسرة كما تعمل الدور في كسوة الأيتام وترعى نحو 200 من الأفراد ومجموعة من الأسر التي تتلقى مساعدة شهرية من دور القرآن الكريم، فضلا عن توزيع وجبات وتقديم المساعدة في الزواج للعرائس، حيث تم تجهيز 30 عروسا خلال الفترة الماضية.