ضبط 39 مخالفة تموينية لحملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن شن المديرية حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية اليوم الأحد 11 يونيو، وجرى ضبط 39 مخالفة تموينية وحرر محاضر بالمخالفات.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز

وأكد «دايرة» أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

وأوضح أن الحملات التموينية التي قامت اليوم بالدقهلية كانت داخل مختلف الإدارات وهم«أجا، نبروه، دكرنس».

ضبط 39 مخالفة بالدقهلية

وأضاف أن الحملات المشكلة أسفرت عن ضبط 39 مخالفة تموينية. جاءت علي المخابز والأسواق:

- 6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و13 محضر نقص وزن مابين 9- 19 جم، و2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحضر عدم وجود قائمة بيانات، 2 محضر عدم إعطاء بون صرف، ومحضر تصرف فى دقيق بقيمة 5 شيكارة، ومحضر بيع أسطوانة غاز منزلي أعلي من السعر الرسمي، 4 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي «سجائر»، و3 محضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر تبديد حرز.

استمرار الحملات التموينية بالدقهلية

وأكد أن مديرية التموين بالدقهلية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الامن الغذائي للمواطنين، وأنها ستظل تمارس سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطن بما لها من سلطات اقرها القانون.