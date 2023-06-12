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مواصفات الحقائب المسموح للحجاج السفر بها.. يمنع اصطحاب الأجولة

كتب:

صفية النجار
03:15 ص | الإثنين 12 يونيو 2023
سفر الحجاج لأداء مناسك الحج

سفر الحجاج لأداء مناسك الحج

يستعد حجاج بيت الله الحرام ممن كتب لهم الحج هذا العام، بالسفر إلى المملكة السعودية العربية لأداء مناسك الحج، إذ بدأ أمس الأول سفر أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 1444- 2023، من حجاج القرعة، عن طريق الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران.

تعليمات للحجاج قبل السفر

وحرصاً على راحة حجاج بيت الله الحرام، نصحت الشركة الوطنيه الحجاج باتباع إجراءت وإرشادات السفر المعمول بها في الشركة والتي تتعلق بمواعيد التواجد في المطار وحجم الأمتعة التي يمكن اصطحابها معهم، والتي جاءت على النحو التالي:

الوزن المسموح به للحقائب في سفر الحجاج

- السماح باصطحاب حقيبتن لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلو جراما، وحقيبة يد وزنها 8 كيلو جرامات.

- في حالة زيادة وزن الحقائب سوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.

- يسمح بالعودة إلى القاهرة بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية «سقيا زمزم».

- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.

التواجد قبل الرحلة بـ8 ساعات في المطار 

- ضرورة التواجد في المطارات المصرية قبل موعد السفر بـ4 ساعات في رحلة الذهاب.

- ضرورة التواجد في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بـ8 ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بـ6 ساعات في رحلة العودة.

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بقلم صفية النجار