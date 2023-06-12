طلاب الثانوية بالدقهلية يؤدون الامتحانات في لجان مراقبة بالكاميرات

توافد طلاب الثانوية العامة 2023، صباح اليوم الاثنين، للدخول إلى لجان الامتحانات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، إذ انطلق ماراثون الامتحانات ورقياً بنظام البابل شيت، في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية مؤمنة ومراقبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة الطلاب، كما شهدت المدارس تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال الشرطة تحسبًا لأي طارئ.

اللجان مراقبة بالكاميرات

وشدد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية في بيان، ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، لافتا إلى أن اللجان مراقبة بالكاميرات، ومؤمنة مؤكدًا على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والمحافظة على الانضباط والحزم داخل اللجان وعدم السماح باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول، أو أي أجهزة إلكترونية داخل مقر لجان سير الامتحان سواء للطلاب أو الملاحظين.

توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان بالدقهلية

وبحسب البيان أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على توفير الأجواء المناسبة للطلاب، مشددًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مطالبًا رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب، والابتعاد عن كل مصادر الضوضاء والازعاج لتوفير الهدوء أرجاء اللجان وإبعاد أولياء الأمور عن محيط اللجان، كما دفعت مديرية الأمن بالدقهلية عدد من سيارات الشرطة والمرور لتجرب الشوارع ومحيط اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات بجانب تواجد سيارات الإسعاف أرجاء المكان وسيارات الحماية المدنية.

53 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 بالدقهلية

بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 والمتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية 53 ألف 414 طالبًا، وعدد طلاب شعبة علمى علوم 31688، بينما بلغ عدد طلاب شعبة علمي رياضة 7327 طالبًا، والشعبة الأدبية 14054 طالبًا، في 147 لجنة مع لجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة بإجمالي 151 لجنة، وتم تجهيز 36 استراحو 19 رجال و17 سيدات.