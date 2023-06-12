مقتل شخص على يد مجهولين في الفيوم

توفى شخص مجهول الهوية، متأثرًا بإصابته إثر تعدي مجهولين عليه بالضرب في أحد المناطق بمساكن دمو القديمة، إذ وصل إلى وحدة الإسعاف بمساكن دمو، وفور وصوله فقد الوعي ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف، أثناء نقله إلى المستشفى، وجرى تسليم الجثة للمشرحة.

وتكثف قوات الأمن من جهودها لحل لغز الواقعة، وتحديد هوية مرتكبي الواقعة، فيما جرى إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بمصرع شخص

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوصول شخص مصاب بعدة إصابات إدعاء ضرب من مجهولين إلى مرفق إسعاف مساكن دمو، ووفاته أثناء محاولة نقله للمستشفى.

نقل الجثة للمشرحة

وأفاد العاملين بمرفق إسعاف مساكن دمو، أنّهم فوجئوا بدخول شخص عليهم مصاب بإصابات متعددة، وأخبرهم بتعدي مجهولين عليه بالضرب، وأثناء محاولة نقله بالإسعاف، وتقديم الإسعافات له لحين وصوله إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما جرى نقله وإيداعهم بثلاجة الموتى في مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

جهود مكثفة لحل لغز الواقعة

ويكثف ضباط مباحث مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، من جهودهم لحل لغز الواقعة، والتوصل لهوية صاحب الجثة المعثور عليها، وتحديد هوية المتعدين عليه، وأسباب التعدي، وسرعة ضبطهم.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة، وإعداد تقرير بذلك.