تشديدات مكثفة في أول أيام امتحانات الثانوية.. والطلاب سعداء بسهولة الأسئلة

أدى طلاب الثانوية العامة في المحافظات، اليوم الاثنين، امتحاني التربية الدينية والوطنية، إذ تفقد المحافظون وقيادات الأجهزة التنفيذية اللجان، وتفقدوا الإجراءات الموجودة بها، بينما ارتسمت الفرحة على وجوه مؤكدين أن الامتحان كان سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، معربين عن أمنيتهم في أن تكون الامتحانات التالية بنفس المستوى.

مسؤولو المحافظات يتابعون الامتحانات

في الشرقية، حرص المحافظ الدكتور ممدوح غراب على الاطمئنان على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب، لأداء الامتحان، والتأكد من البدء في الموعد المحدد دون أي عقبات، مشددًا على أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات، وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، ورصد أية مشاكل قد تواجههم.

وفي الإسماعيلية، فرضت مديرية الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط جميع لجان الامتحانات، مع تشديد التواجد الأمني لمنع دخول أي من أولياء الأمور، وتوفير أجواء هادئة للطلاب.

أما في عروس البحر المتوسط، فتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، سير الامتحانات، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه الطلاب.

كما تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة 2022/2023، للاطمئنان على توفير أجواء مناسبة ومريحة للطلاب.

كما تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محيط لجان الامتحانات، وأكد أن هناك متابعة مستمرة من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقي أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس، والعمل على سرعة حلها فوراً، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة.

وفي السويس، قال المحافظ اللواء عبدالمجيد صقر، المحافظ امتحانات الثانوية العامة هي بداية المستقبل الحقيقي للطلبة، مؤكدًا أن أجهزة الأمن عدم تكدس أولياء الأمور حول اللجان لفرض الهدوء وجو يتيح التركيز للطلبة.

أما في دمياط، فقال المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه يتابع العملية الامتحانية منذ لحظة دخول الطلاب إلى اللجان لأداء امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية والتأكد من وصول الامتحانات وحضور رؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين.

كما أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة، بمدارس مدينة بنها والخانكة للعام الدراسي 2023-2024، والتي بدأت اليوم الإثنين بمادتيِّ التربية الوطنية والتربية الدينية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، ورافقه سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

طلاب: الامتحان كان سهلا

وشدد الطلاب على أن الامتحان كان سهلا، إذ قال الطالب محمود صلاح ببنها، في محافظة القليوبية، إن الأسئلة كانت مناسبة للوقت، معربا عن فرحتهم بسهولتهما متمنيا أن تكون الامتحانات المقبلة بنفس المستوى.

وقالت الطالبة آلاء حسين، إن الامتحان كان سهلا وفي مستوى كل الطلاب، وعدد كبير منهم انتهى منه قبل الوقت المحدد، مشيرة لوجود تشديدات باللجان لمنع الغش.

طلاب يتمنون أن تكون باقي الامتحانات في نفس المستوى

وقالت رفقة هاني، طالبة بالثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن امتحاني التربية الوطنية والتربية الدينية كانا بمستوى جيد، معربة عن آملها في أن تكون امتحانات الأسبوع المقبل بنفس المستوى.

وقالت شيماء محمد سمير طالبة في الصف الثالث الثانوي بلجنة مدرسة الإيمان بشارع صلاح سالم في مدينة بني سويف: «نتمنى أن تسير باقي الامتحانات مثل امتحان اليوم سواء التربية الدينية، في ظل المجهود الكبير الذي يبذله الطلاب من المذاكرة طول العام».

وعبرت شهد حسن، طالبة في المنصورة الثانوية بنات عن فرحتها لسهولة الامتحانات، قائلة أتمنى أن يكون باقي الامتحان والموعد مثل مادتي اليوم، فلم يكن به أي مشكلة أو صعوبة واللجان كانت شادة في الأول وبعد كدا خلاص الدنيا تمام، ولم يسمحوا نهائيا لأي أحد بالغش.

وأكدت مريم أيمن أحدي طالبات امتحانات الثانوية العامة 2023 في البحيرة أن امتحان التربية الدينية جاء كما توقع الطلاب، إذ جاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، كما أنهم انتهوا من إجابات الامتحان قبل الوقت المكرر.

وأشار «جمال علي»، طالب، يقيم بناحية مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، أن الامتحانات جرت دون أي عوائق أو مشكلات.