الثلاثاء.. التحقيق للمرة الثانية مع منير الوسيمي بـ«الموسيقيين»

أعلنت نقابة المهن الموسيقية موعدا جديدا للتحقيق مع الموسيقار منير الوسيمي بعد أن تغيب عن التحقيق في المرة الأولى وأناب عنه محاميه.

الوسيمي أناب محاميه لقراءة ملف التحقيق

وأوضح محمد عبد الله، المتحدث الإعلامي للنقابة، أن النقابة ستحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا جديدا للتحقيق مع منير الوسيمي بسبب إساءته التي افتعلها فى حق النقيب مصطفى كامل وعدد من الموسيقيين.

وأوضح عبد الله، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوسيمي كان قد أناب عنه المحامي الذي طلب تأجيل التحقيق حتى يطلع على ملف التحقيق بشكل كامل.

مصطفى كامل: دعم منير الوسيمي لي لا يسعدني

وقال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن دعم الموسيقار منير الوسيمي له في الانتخابات لا يسعده، لأن دعمه يأتي من أجل المساومة، مشيرًا إلى أن منير الوسيمي طلب منه ترشيحه لجائزة الدولة التقديرية، وعندما عرض الأمر على مجلس النقابة «ضحكوا»، لأن هناك الموسيقار عمر خيرت وهاني فرحات وياسر عبد الرحمن وأسماء ضخمة جدا تفوق «الوسيمي».