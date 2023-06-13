إنشاء 1672 وحدة سكنية بتكلفة 2 مليار جنيه بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية، طفرة بالإسكان من خلال المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات «مشروع داره»، حيث وصلت استثماراته إلى 2 مليار جنيه، بإجمالي 16 عمارة، تضم 1672 وحدة سكنية بقرية الراهب بشبين الكوم، لتوفير وحدات سكنية مناسبة، تساهم بالارتقاء بمستوى الخدمات السكنية في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وفقا لتصريح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لـ«الوطن».

تفاصيل مشروع قرية الراهب الإسكاني

أوضح محافظ المنوفية، أن المشروع منفذ بقرية الراهب بمدينة شبين الكوم، على مساحة 15.7 فدان، ويضم 16 عمارة، تتكون من دور أراضي + 10 أدوار علوية، بإجمالي 1672 وحدة سكنية، فضلا عن وجود منشآت حيوية أخرى، منها مسجد ومول تجاري، ومجمع خدمات ومحطة رفع صرف صحي، وحضانة ومخبز وباركينج للسيارات ولاند اسكيب وملعب خماسي، وغيرها من الخدمات الأساسية.

تأثير المشروع على أهالي المنوفية

وأكد محافظ المنوفية، أن معدلات تنفيذ المشروع تسير وفقا للبرنامج الزمني المحدد لإنجازه، بناء على جدول مشروع تطوير العواصم للتنمية بكل مدن وعواصم مصر.

وأضاف أن ما نشهده بمختلف مدن مصر، إنجاز حقيقي وتكليل لجهود الدولة، لتوفير سكن ملائم وحياة كريمة لأهالينا، خاصة مع إطلاق المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وهو ما يُعد جزء من رؤية واستراتيجية بناء الجمهورية الجديدة على أرض مصر، من خلال إنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة، تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، تماشيا مع رؤية مصر 2030.