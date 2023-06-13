ضياء رشوان: مئات الأسماء تنضم إلى الخالدين في مصر.. ولدينا قائمة مذهلة

أشاد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير.

الموضوع حظى بأهمية كبيرة

وقال رشوان، خلال مداخلة هاتفية برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON: «هذا الموضوع منذ إثارته من قبل الرأي العام وحظى باهتمام على الصعيد الشعبي، ووصل للحوار الوطني الذي يقيس نبض الشارع المصري، وتم تداول الأمر أكثر من مرة في الحوار الوطني، لم يكن في الجلسات فقط، لكن عبر التواصل الالكتروني عبر جروبات الحوار الوطني، وكان هناك كثير من المقترحات، وتم إرسالها لادارة الحوار، لإرسالها لرئيس الجمهورية».

قرار محدد المدة

وأكد المنسق العام للحوار الوطني، أن أهم عنصر في القرار، أنه قرار محدد المدة، وليس توجيه عام، وحدد مطلع يوليو وهناك أهمية أن يكون للجنة ما تقدمه للرئيس، فيما يخص هذه القامات الكبيرة والعظيمة التي تشكل ضمير مصر، لافتًا إلى أنّ توجيه الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين في العاصمة الادارية وهي موجودة في فرنسا ومفتتحة منذ عام 1781، ومقبرة فرنسا فيها أسماء كثيرة وكبيرة وكذا ومدينة بروج في بلجيكا، مشيرًا إلى أنّ قرار الرئيس، وتحركه له أثر كبير على قلوب المصريين وذوي أصحاب المقابر.