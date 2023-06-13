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القيادة المركزية الأمريكية تعلن إصابة 22 جنديا في تحطم مروحية بسوريا

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ا ش ا
11:51 ص | الثلاثاء 13 يونيو 2023
القيادة المركزية الأمريكية

القيادة المركزية الأمريكية

أعلنت القيادة المركزية في القوات الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن 22 جنديا أصيبوا جراء حادث تحطم مروحية شمال شرقي سوريا.

وذكرت القيادة المركزية في بيان لها، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، أنه أصيب 22 عسكريا أمريكيا بدرجات متفاوتة في حادث مروحية شمال شرق سوريا وهم يخضعون للعلاج، وتم إجلاء 10 منهم إلى مرافق رعاية على مستوى أعلى خارج منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، فيما أكدت أنه لم يتم رصد نيران معادية بالتزامن مع هذا الحادث.

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