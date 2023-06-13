رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ليلى طاهر عن شائعة وفاتها: «الناس زودتها أوي على السوشيال ميديا»

كتب:

أحمد حسين صوان
03:31 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
ليلى طاهر

ليلى طاهر

أعربت الفنانة ليلى طاهر، عن استياءها الشديد من الشائعة التي طاردتها خلال الساعات القليلة الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانتشار مزاعم حول وفاتها، قائلة: «الناس زودتها أوي على السوشيال ميديا».

ليلى طاهر: أنا بخير الحمد لله

وأكّدت ليلى طاهر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّها بصحة جيدة ولم تُصاب بأي مكروه، بينما لا تعرف من وراء هذه الشائعات أو مدى الاستفادة منها، لافتة إلى أنَّها اعتادت على مطاردة الشائعات لها خاصة في الفترة الأخيرة: «الناس عاوزة تموتنا لكن ربنا بيمد في عمرنا»، مطمئنة جمهورها بقولها: «أنا بخير الحمد لله».

اقرأ المزيد:

ليلى طاهر عن عودتها للتمثيل: صعب أرجع تاني

ليلى طاهر تكشف تطورات حالتها الصحية: تخليت عن العكاز.. وشائعات الموت مزعجة

عزة لبيب: «ليلى طاهر أجرت جراحة في قدمها مؤخرا.. وحالتها مستقرة»

ليلى طاهر تكشف تطورات حالتها الصحية.. تستكمل العلاج بالمنزل
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.