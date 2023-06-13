ليلى طاهر عن شائعة وفاتها: «الناس زودتها أوي على السوشيال ميديا»

أعربت الفنانة ليلى طاهر، عن استياءها الشديد من الشائعة التي طاردتها خلال الساعات القليلة الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانتشار مزاعم حول وفاتها، قائلة: «الناس زودتها أوي على السوشيال ميديا».

ليلى طاهر: أنا بخير الحمد لله

وأكّدت ليلى طاهر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّها بصحة جيدة ولم تُصاب بأي مكروه، بينما لا تعرف من وراء هذه الشائعات أو مدى الاستفادة منها، لافتة إلى أنَّها اعتادت على مطاردة الشائعات لها خاصة في الفترة الأخيرة: «الناس عاوزة تموتنا لكن ربنا بيمد في عمرنا»، مطمئنة جمهورها بقولها: «أنا بخير الحمد لله».