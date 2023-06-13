خبير اقتصادي: زيارة رئيس وزراء العراق لمصر تعزز العلاقات بين البلدين

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن زيارة محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي لمصر للمرة الثانية خلال العام الجاري، تساهم في تعزيز العلاقات المصرية العراقية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، إضافة إلى حرص بغداد على الاستفادة من الخبرات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار، مشيرا إلى نجاح الزيارة في توقيع 11 وثيقة تعاون بين الجانبين.

تعميق الشراكة العراقية مع مصر

وأوضح غراب أن زيارة رئيس الوزراء العراقي للقاهرة جاءت في توقيت مهم من أجل تعزيز وتعميق الشراكة العراقية مع مصر، نظرا لثقل مصر الدولي والإقليمي ودورها الريادي ونجاحها في العديد من الملفات الاقتصادية المهمة وتحقيق معدلات نمو موجبة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الزيارة تسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق، إضافة إلى سعي بغداد لمشاركة الشركات المصرية في زيادة استثماراتها في إعادة إعمارها، خاصة مع الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها مصر والشركات المصرية ونجاحها في تنفيذ المشروعات العملاقة كمشروع العاصمة الإدارية وغيرها، إضافة لسعي العراق إلى إحداث شراكة مع مصر في مشروعات الكهرباء والصحة والبنية التحتية والصناعة.

الاتفاقيات الموقعة بين مصر والعراق

وأشار غراب إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين مصر والعراق في مجالات متعددة منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والتجارة والصناعة والشباب والرياضة والعمل والإعمار والإسكان والشؤون الاجتماعية والتدريب؛ وذلك بهدف تعميق وتعزيز الشراكة الاقتصادية البينية بين مصر والعراق، موضحا أن العلاقات ستسفر الفترة المقبلة عن زيادة الاستثمارات العراقية في مصر أيضا خاصة مع وجود رجال أعمال عراقيين في وفد رئيس الوزراء العراقي، وخبرتهم بمناخ الاستثمار المصري الجاذب للاستثمارات والفرص المتاحة به من مشروعات ضخمة ووجود استثمارات أجنبية كثيرة فيها وتوسع استثماراتهم الفترة الماضية والحالية.

حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق

وتابع غراب أن السوق العراقية كبيرة، وحجم التبادل التجاري بين مصر والعراق بلغ ما يقارب النصف مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2022، في مقابل 916.528 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، متوقعا زيادة في حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن العراق تريد أن تستفيد من تجربة النجاح المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية ونقلها للعراق، ما يعمل على تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.