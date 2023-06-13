وزير الكهرباء العراقي: القطاع تعرض لهجمات عديدة وتخريب متعمد

قال المهندس زياد علي فاضل، وزير الكهرباء العراقي، إن قطاع الكهرباء من القطاعات المهمة والأساسية الذي تعرض لعدد كبير من الهجمات، وجزء منها يتمثل في الدمار الحادث بسبب داعش في الشبكات والتخريب والسرقات وتخريب متعمد بتدمير بنية تحتية كبيرة.

فاضل: نجري تعديلات بالعقود الاستثمارية

وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «كذلك بعض العقود التي شابتها الشوائب واتخذت الحكومة قرارا مهما بإعادة النظر في كل العقود التي وقعتها الوزارات، ومعرفة مدى حفاظ هذه العقود على حق الوزارة، كما نجري تعديلات كبيرة في العقود الاستثمارية في المحطات الإنتاجية، كما نشن حربا على الهدر والتجاوزات العشوائية على الشبكة الكهربائية».

فاضل: استطعنا تنظيم الشبكات والمستهلكين

وتابع وزير الكهرباء العراقي بأنه إذا استطعنا تنظيم الشبكات والمستهلكين سنوقف هدرًا كبيرًا في ضياع الطاقة.