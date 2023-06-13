استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى حتى انتهاء التقلبات الجوية بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية لكسح تجمعات مياه الأمطار التي نتجت عن تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ، وهطول أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء، وخاصة المدن الساحلية والتشديد على التواجد في الشوارع، ورفع درجة الاستعداد من قبل إدارة الأزمات، تحسبا لأي طارئ بسبب التغيرات المناخية المفاجئة، وخاصة بمدينتي عزبة البرج ورأس البر، ومتابعة الموقف أولا بأول لكسح تجمعات المياه من الشوارع، وتمهيد الطرق للمارة.

وفى هذا السياق،، كثفت الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودها، ودفعت بالفرق الفنية، والمعدات لرفع تجمعات المياه بالشوارع، لمنع تجمعها ببعض المناطق حتى لا تؤدى لعرقلة الحركة المرورية و منع تأثيرها على حركة المارة

وأكدت محافظ دمياط، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، لحين انتهاء تلك الأمطار، وتمركز المعدات بالشوارع لرفع أي تجمعات للمياه بشكل دوري طوال اليوم.