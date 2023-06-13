المواني الجديدة.. مشروعات عملاقة لتحويل مصر إلى مركز تجارة عالمي

وضعت وزارة النقل خطة لتطوير الموانئ البحرية تشمل إنشاء أرصفة ومحطات بطول 37 كم، وبإضافة 15 كم، ليصل إجمالى أطوال الأرصفة بالموانئ البحرية إلى 90 كم وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم، وكذلك تعميق الممرات الملاحية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات، فى إطار خطتها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، ومن هذه المشروعات تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، وإنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

53.4 مليون جنيه لتجديد خطوط السكة الحديد بميناء الإسكندرية

ووفق تقرير رسمى، فإن أول هذه المشروعات تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، ويتكوّن من عدد من المشروعات المهمة، وهى إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بميناء الإسكندرية بقيمة تعاقدية 53.4 مليون جنيه، ويهدف إلى زيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة باستخدام القطارات لتخفيف التكدسات والعبء المرورى على الطرق وتدعيم منظومة النقل متعدد الوسائط ويعمل المشروع على إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بطول 35 كم.

كما يشمل مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بتكلفة 2.4 مليار جنيه، ويهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع من 9 إلى 11 مليون طن حاويات ومن 6 إلى 7 ملايين طن بضائع عامة وغلال سنوياً، ويتكون من رصيف بطول 1800 بعمق يصل إلى 18 وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2 وسيكون قادراً على استقبال 4 سفن بطول 240 م وسفينة بطول 400 م.

كما يشمل الميناء مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6 مليار جنيه، ويهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 ملايين طن سنوياً، ويتكوّن المشروع من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 15م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2 وسيكون قادراً على استقبال عدد 4 سفن بطول 240م.

وآخر مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية الكبير حواجز أمواج الميناء بإجمالى أطوال 7200 متر، ويقوم بالتنفيذ شركات وطنية واستشاريون مصريون بتكلفة 6.7 مليار جنيه.

490 مليون دولار استثمارات تطوير محطة الحاويات «تحيا مصر» بميناء دمياط

وثانى المشروعات التى تعمل عليها وزارة النقل تطوير ميناء دمياط، ويشمل إنشاء محطة الحاويات «تحيا مصر 1» بطاقة تداول 3.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً وأطوال أرصفة 1970م وعمق 18م، وساحة خلفية 922 ألف م2 بتكلفة 4.5 مليار جنيه، ويقوم بتنفيذ المحطة تحالف شركتى «المقاولون العرب وأركريدون»، ومن المتوقع أن تحقق المحطة إيرادات تصل إلى 3.2 مليار دولار خلال فترة الامتياز، كما تخلق المحطة 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتجتذب 1.2 مليون من حاويات الترانزيت من موانئ شرق المتوسط، وسيقوم بإدارة وتشغيل محطة الحاويات التحالف الأوروبى «يوروجيت ألمانيا، كونتشب إيطاليا، هاياج لويد ألمانيا» باستثمارات تصل إلى 490 مليون دولار ولمدة 30 عاماً، ضمن مخطط للتحالف لإنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للحاويات والذى يتضمن إنشاء محطات لوجيستية برية بمنطقتى الدلتا والصعيد لربط المحطة بالموانئ البرية الجافة والمناطق الصناعية والاستهلاكية من خلال السكة الحديد.

كما تشمل مشروعات تطوير ميناء دمياط مشروع تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران للميناء للوصول إلى عمق تصميمى 18.5م، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، ويقوم بتنفيذ المشروع شركة الجرافات الوطنية، وأيضاً تشمل المشروعات إنشاء محطة متعددة الأغراض «تحيا مصر 2» خلف الحاجز الغربى، بإجمالى أطوال 3400 م وعمق 17م وساحات خلفية بمساحة 2.2 مليون م2 بتكلفة تقديرية 8.3 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء رصيف بحرى بطول 600م عمق 17 م وساحة خلفية 270 ألف م2 بتكلفة تقديرية 1.3 مليار جنيه.

وثالث المشروعات التى تعمل عليها وزارة النقل مشروعات تطوير موانئ البحر الأحمر، التى تشمل إنشاء محطة لتداول الحاويات بسفاجا «محطة سفاجا 2»، بإنشاء رصيف بحرى بطول 1100 م طولى وغاطس 17م، وتكريك الممر الملاحى ومحطة لتداول الحاويات لاستقبال سفن البضائع العامة والحاويات بمدينة سفاجا بتكلفة 2.6 مليار جنيه.

وتتم الأعمال عن طريق تحالف شركات «إيديكس - أبناء عبدالسلام الفقى - شركة الجرافات»، ومخطط للمحطة أن تكون بطاقة استيعابية نصف مليون حاوية سنوياً تصل إلى 3 ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى 7 ملايين طن، كما تضمن مشروع إنشاء رصيف بحرى بميناء سفاجا بطول 65 م طولى وغاطس 10 م وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء بتكلفة 74 مليون جنيه من تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكبارى، ومشروع ميناء السويس، وجارٍ إعداد مخطط عام شامل لتطوير ميناء السويس وإنشاء الترسانة البحرية المصرية ويتم تنفيذ رصيف بطول 340 متراً وغاطس 7 أمتار وبتكلفة 350 مليون جنيه، فضلاً عن مشروع بناء وتوريد 2 قاطرة بحرية لميناء السويس بقوة شد 70 طن، وبناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 70 طناً لرفع كفاءة الوحدات البحرية لأعمال القطر والإرشاد لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بـ536 مليون جنيه تنفيذ جهاز الصناعات والخدمات البحرية.

كما تشمل مشروعات موانئ البحر الأحمر، إنشاء مخزن نموذجى بميناء سفاجا على مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه، وإنشاء ساحة للنقل الثقيل بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه، وإنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 م وساحة خلفية 40 ألف م2 بتكلفة 74 مليون جنيه، وجارٍ إنشاء محطة سفاجا 2 بأطوال أرصفة 1100 متر ومساحة 810 آلاف م2 وطاقة استيعابية 2 مليون حاوية و7 ملايين طن بضائع عامة بتكلفة 2.590 مليار جنيه وجارٍ إنشاء ميناء الصيادين بسفاجا بتكلفة 298 مليون جنيه.

وأيضاً مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة، وتم وضع المخطط العام له ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، وليكون أكبر ميناء محورى بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا، كما أن الشركات العالمية الكبرى التى تعمل فى مجال تشغيل وإدارة المحطات والتى لها خطوط ملاحية عالمية يتم دراسة عروضها بشأن عقود التشغيل والإدارة للمحطات الجديدة التى ستقام بالميناء.

وتتضمن أعمال تطوير ميناء السخنة إنشاء 4 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 8.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة 6.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 17 كم متصلة بالقطار الكهربائى السريع السخنة - العلمين/ مرسى مطروح، بالإضافة إلى طريق شريانى بطول 17كم ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم فى عدم وجود أى تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3300 متر.

ويتم تسريع وتيرة العمل للاستفادة من موقع الميناء المميز على البحر الأحمر فى مشروعات الهيدروجين الأخضر، وأشار التقرير إلى أن الأعمال التى تتم لتطوير ميناء السخنة، أسهمت فى تشجيع استقطاب الاستثمارات الخاصة بالطاقة النظيفة وصناعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث قرب الميناء للمنطقة الصناعية بالسخنة التى تسهل الأعمال للمستثمرين، وكذلك سهولة حركة التصدير، فضلاً عن اهتمام كبرى الشركات العالمية بالاستثمار فى مشروعات الوقود الأخضر لاستخدامات وأغراض تموين السفن والخدمات البحرية، حيث موقع الميناء المحورى على البحر الأحمر وأهميته لخدمة حركة التجارة العالمية.