«عملوها الصينيين».. القصة الكاملة للشمس الصناعية (فيديو)

نجحت الصين في تطوير «الشمس الصناعية»، في جعل حرارتها تبلغ درجة حرارة قياسية وصلت إلى 70 مليون درجة مئوية، أي ما يقرب من 5 أضعاف حرارة الشمس الحقيقية، بحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست».

وأضافت الصحيفة الصينية: «الشمس الصناعية تعد مفاعلا نوويا يسمى HL-2M Tokamak طورته بكين ويعمل منذ سبتمبر من العام 2021، تم تسخينها لمدة 17 دقيقة بحرارة 70 مليون درجة مئوية».

كم استغرق بناء المفاعل النووي الصيني؟

واستغرق بناء المفاعل النووي أكثر من 14 عاما ويمكنه نظريا الوصول إلى درجات حرارة تزيد عن 200 مليون درجة، أي 13 مرة أكثر من الشمس، حيث يمكن للمفاعل الصيني أن يؤمن احتياجات الصين الحالية من الطاقة مع تطوير طاقة مستدامة.

وتابعت الصحيفة الصينية: «من خلال محاكاة تفاعل الاندماج النووي الذي يمد الشمس الحقيقية بالطاقة، يأمل العلماء في خلق طاقة نظيفة غير محدودة».

اختبارات إضافية لحفظ حرارة الشمس الصناعية

من جهتهم أجرى الباحثون مؤخرا اختبارات إضافية على المفاعل جعلت نظام التسخين الخاص به أكثر كفاءة واستدامة من أي وقت مضى.

وعملت الشمس الصناعية لمدة 1056 ثانية، أو 17 دقيقة و36 ثانية، بحرارة 70 مليون درجة، وهي حرارة أكبر بخمس مرات من تلك السائدة في قلب الشمس الحقيقية، بحسب إذاعة مونت كارلو الدولية، حيث قال الباحث المسؤول عن التجربة الأخيرة كونج شيانزو إن «العملية الأخيرة تضع أساسا علميا وتجريبيا قويا لتشغيل مفاعل الاندماج»، بحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

كم أنفقت الصين على الشمس الصناعية؟

وأنفقت الصين بالفعل حوالي 840 مليون يورو على المشروع، وبلغت «الشمس الصناعية» في مايو من العام 2021، ما يقرب من 120 مليون درجة مئوية لمدة 101 ثانية، ثم 160 مليون درجة مئوية لمدة 20 ثانية، والهدف الرئيسي في الوقت الحالي يتمثل في الحفاظ على درجة الحرارة فوق 100 مليون درجة لفترة طويلة.