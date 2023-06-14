تنفيذ أكثر من 83 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا المخدرات:

ضبط 300 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 313 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 176,143كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 44,220 كيلو جرام.

كمية من مخدرالهيدرو وزنت 19,900 كيلو جرام.

كمية من مخدرالهيروين وزنت 17,584 كيلو جرام.

كمية من مخدرالشابو وزنت 3 كيلو جرام.

كمية من مخدرالإستروكس وزنت 1,255 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 1,060 كيلو جرام

كمية من مخدر البودر وزنت 255 جرام.

عدد 1209 قرص مخدر.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط 140 قطعة سلاح ناري بحوزة 114 متهما، وذلك على النحو التالي:

8 بنادق آلية.

12 بندقية خرطوش.

طبنجة.

119 فردا محليا.

130 طلقة مختلفة الأعيرة.

10 خزائن متنوعة.

202 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام 83411 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي:

353 حكم جناية.

26211 حكم حبس جزئي.

4439 حكم حبس مستأنف.

41646 حكم غرامة.

10762 مخالفة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين:

ضبط 39 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط 13 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:

ضبط 265 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط 21826 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين:

فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

اتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.