شاب سكندري يتحدث أمام الرئيس عن المشروعات القومية: توقيتها معجزة

قال الشاب السكندري أحمد سلامة إنَّه «دفعة 2002 كانت لديه أحلامًا تصل للسماء ولكنه تفاجئ بأرض الواقع، لذلك قرر السفر وظل أكثر من 12 عامًا بالخارج وحضر أحداث 2011 وثورة التصحيح 2013، وحتى عام 2014، كانت الدنيا في عينيه كلها ظلام».

وأضاف الشاب السكندري، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب: «قولت مش هيأس وهخبط كل الأبواب، وأول باب فتح من غير أي علاقات، لذلك عزمت على العمل أكثر لتحقيق أحلام أكبر من اللي حملت بها».

وتابع الشاب: «جمعت أنا واللي زيي منصة لكي نستطيع مخاطبة شباب الوطن العربي كله، وننشر المعرفة والعلم للوطن العربي، واكتشفت إن التغيير في البينة التحتية مش بس إنشاءات فقط، لا ده التغيير في البنية التحتية للناس من جواهم وبالفعل وصلت للمكان اللي أنا فيه الآن».

واستكمل: «بمناسبة المشروعات العملاقة والإنشاءات والتطوير، الإعجاز ليس في الإنشاءات والمشروعات التي تحدث بل إن الإعجاز في التوقيت، إذ أن العالم كله على صفيح ساخن ويتمنى فقط مجرد الاستقرار، إحنا بنبي وبنطوّر».