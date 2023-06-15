9 سنوات على رحيل الكاتبة فتحية العسال.. مؤلفة «سجن النسا»

يوافق اليوم الذكرى التاسعة لرحيل الكاتبة فتحية العسال، صاحبة العديد من الأعمال القصصية والروائية والتي تحول بعضها للدراما ومن بينها مسلسل «سجل النسا».

معلومات عن فتحية العسال

ولدت فتحية العسال بالقاهرة، في 22 ديسمبر 1931، وحُرمت من التعليم ولم تنل أي درجة علمية ولا حتى الشهادة الابتدائية، تعلمت الكتابة في سنٍ كبيرة، حيث قررت تعليم نفسها ذاتيا، وتعلمت كيف تقرأ وتكتب اسمها، وعلمها والدها الكتابة الصحيحة حتى بدأت الكتابة الأدبية عام 1957م.

وحسب المعلومات المدققة والواردة عن الكاتبة الراحلة عبر الموقع الرسمي لمشروع «عاش هنا»، اهتمت فتحية العسال بالقضايا الاجتماعية وقضايا المرأة بشكل خاص، وهي عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب، رئيس جمعية الكاتبات المصريات وكذلك أمين عام اتحاد النساء التقدمي.

السيرة الذاتية للكاتبة فتحية العسال

نُشرت سيرتها الذاتية عام 2004، التي وضعت لها عنوان «حضن العمر»، وكانت من أبرز المشاركات في اعتصام المثقفين المصريين احتجاجاً على تعيين وزير ثقافة محسوب على جماعة الإخوان المسلمين في 2013.

قدمت العديد من المسلسلات بينها «رمانة الميزان، شمس منتصف الليل، وبدر البدور، وهي والمستحيل، وحبنا الكبير، ولحظة اختيار، ولحظة صدق، سجن النسا»، ومن المسرحيات «المرجيحة، البسبور، البين بين، نساء بلا أقنعة، سجن النسا، ليلة الحنة، من غير كلام».