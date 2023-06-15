احذر.. العروس الجديدة تحرمك من معاش زوجتك المتوفاة

تتكاثر الأسئلة خلال هذه الفترة حول أحقية استفادة الزوج من معاش زوجته المتوفاة حال زواجه من أخرى، ووفقا لقانون نظام التأمينات الاجتماعية، رقم 148 لسنة 2019 لا يجوز للزوج الذي توفيت زوجته، ثم تزوج من أخرى الاستفادة من معاشها.

ويكون للزوج الحق في الحصول على معاش زوجته المتوفاة فى حالة واحدة فقط، في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، شريطة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتاً بموجب حكم قضائي بات، وتكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمَّن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعي.

ووفقا للقانون يحصل الأرمل على نصف معاش زوجته فقط، ويوزع النصف الآخر على أبنائه في حال وجود أبناء مستحقين للمعاش، وذلك من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، كما يحق للزوج والورثة من الأبناء الاستفادة من الزيادة السنوية للمعاش، بواقع 15%.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية على أن معاش الزوجة المتوفاة المؤمن عليها يبدأ صرفه، بدءا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

كما اشترط قانون التأمينات الاجتماعية عددا من الأمور لاستحقاق الإخوة والأخوات لمعاش شقيقتهم المتوفاة، ويجب أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتم إعادة بحث شروط الإعالة وفقا لمقتضيات الظروف .

ويستحق المعاش فى الحالات الآتية وفقا لقانون التأمينات الأجتماعية ببلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وكذلك انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.