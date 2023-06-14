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أمين الأمم المتحدة يدعو لتعزيز قيم السلام العالمي وحقوق الإنسان

كتب:

منى صلاح
07:14 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن «انتشار خطاب الكراهية له تأثيرات مدمرة على حياتنا، وعلينا أن نتصدى له».

جوتيريش: الأمم المتحدة معنية بتوفير التعليم الجيد للجميع

وأضاف «جوتيريش»، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بشأن قيم الأخوة الإنسانية وتعزيز السلام نقلتها «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الأمم المتحدة معنية بتوفير التعليم الجيد لكل الفئات في العالم.

تعزيز قيم السلام العالمي وحقوق الإنسان ضرورة

وأوضح أنه يجب تعزيز قيم السلام العالمي وحقوق الإنسان، لافتًا إلى أنه لا بد من التشديد على احترام الأديان ونبذ التعصب ووضع حد للحروب والنزاعات.

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بقلم منى صلاح