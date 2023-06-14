منى هلا: النجومية ليست من أولوياتي ولم أندم على شيء في حياتي

قالت الفنانة منى هلا إن النجومية ليس من أولوياتها، ولكن أهم شيء لديها هو التمثيل في أي مكان، وتعتبر ذلك تحديا لنفسها، موضحة: «أول مرة أطلع على المسرح في سويسرا وأمثل بالألماني كانت رجلي بتترعش وكنت بثبت رجلي بإيدي، وده كان تحدي بالنسبالي، وده أهم من تواجدي في مكان ثابت وأكون نجمة فيه، وهذا الأمر يضيف ثراء لشخصيتي».

منى هلا تكشف سبب تنقلها من مكان لآخر

وتابعت منى في لقاء فيديو مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة: «كل شخص له أولويات مختلفة عن غيره، وأنا لا أحب الاستقرار في مكان، بل أحب التنقل من بلد لبلد وأقدم تحديات أكثر لنفسي، وأنا شخص لا يكف عن التعلم، وفكرة النجومية مش في دماغي، وأنا عمري ما عرفت الندم والتجارب الغلط في حياتي بتعلم منها، وأنا أؤمن بالحسد وإن فيه ناس عندهم طاقة سيئة ونجمي خفيف أوي».

اتباع نظام غذائي نباتي

وأوضحت منى أنها اعتادت على النظام النباتي في تناول الطعام منذ وقت بعيد، مشيرة إلى أنها تبلغ من العمر 39 عامًا، ولا يظهر عليها العمر بسبب النظام الغذائي الذي تتبعه، لافتة إلى أن اختيارها لهذا النظام جاء رفقا بالحيوان، لكنها بعد فترة اكتشفت العديد من المميزات الصحية.

وتابعت: «المعدة استريحت، كان عندي السكر وراح لوحده، والنظام النباتي له العديد من الفوائد للجسم».

وعن مسألة الإنجاب، قالت: «أنا عندي قناعة إني مش عايزة أخلف، وجوزي هو كمان مش عايز يخلف، وكلنا شايفين اللي بيحصل في العالم، أجيب ليه يشوفوا حروب ومجاعات وكوارث طبيعية، بجد مش شايفالها أي لازمة، وأنا مش من أولوياتي يبقى عندي أطفال، ولو شعرت في وقت ما إن لدي رغبة في وجود طفل في حياتي ممكن أتبنى طفل».