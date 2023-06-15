«الأزهر للفتوى»: يجوز دفع صك الهَدي مقدمًا قبل السفر للحج

دائما ما تستقبل المؤسسات الدينية في مصر العديد من الأسئلة المتعلقة بالمسائل الشرعية، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2023 يتساءل المواطنون عن صكوك العيد التي تطرحها المؤسسات التابعة للدولة والجمعيات الخيرية وغيرها.

هل يجوز دفع صَكَّ الهَدي مقدَّمًا

واستقبل المركز العالمى للفتوى التابع للأزهر الشريف سؤالا: «هل يجوز لي أن أدفع صَكَّ الهَدي مقدَّمًا للشَّركات أو المؤسَّسات المسئولة عن تنظيم رحلات الحجِّ وأنا في بلدي قبل السَّفر إلىٰ الحجِّ؟»، ورد المركز العالمي للفتوى على هذا السؤال، مؤكدا أن الحج من العبادات العظيمة التي أقرها الله عز وجل في كتابه الكريم، ومن العبادات التي تقبل الوكالة في أصله عند عدم الاستطاعة، كما تجوز الوكالة في بعض أعماله، والهَدي نوعٌ مِن الأنواع التي تجوز فيها الوكالة.

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يجوز للحاجِّ أن يُوكِّل غيره في ذبح الهَدي، سواء أكان مستطيعًا ذلك بنفسه أم لا، لما روى عن جابِرِ بنِ عبد ﷲِ رَضِيَ ﷲُ عنهما في حجَّةِ الوداع: فَكَانَتْ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي أَتَىٰ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَىٰ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةً، فَنَحَرَ رَسُولُ ﷲِ ﷺ بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ، ثُمَّ أَعْطَىٰ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ».

يجوز توكيل إحدى الشركات لشراء صك الهدي

واختتم المركز بأنه يجوز للحاج أن يقوم بتوكيل إحدى الشركات أو المؤسسات المسئولة عن تنظيم الحج بشراء صك الهَدي مقدما قبل أن يسافر إلى رحلة الحج التي أقرها الله على المسلمين وجعلها فريضة، على أن يكون ذبح الهدي في مكة المكرمة؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}.