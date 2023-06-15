13 مليون جنيه إيرادات فيلم «ابن الحاج أحمد» في دور العرض

حقق الفنان شيكو نجاحاً كبيراً بفيلمه الأخير «ابن الحاج أحمد»، بدور العرض، خاصة أن الفيلم يدور في إطار تشويقي اجتماعي مختلف، ويعتبر الفيلم المغامرة الأولى له بدون الفنان هشام ماجد، حيث حقق نحو 13 مليون جنيه إيرادات.

إجمالي إيرادات فيلم «ابن الحاج أحمد»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، وصلت إيرادات فيلم «ابن الحاج أحمد»، إلى 13 مليون جنيه، على مدار 8 أسابيع متتالية تم عرض الفيلم خلالهما، وحافظ على نجاحه خلال الفترة الماضية.

قصة فيلم «ابن الحاج أحمد»

وتدور أحداث فيلم «ابن الحاج أحمد»، في إطار كوميدي تشويقي حول شاب بسيط يتورط في مشاكل مع عصابات مسلحة، ويجسد دوره الفنان «شيكو»، ويتعاون مع «نبيلة» التي تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وتساعده في التصدي لكل الشخصيات الإرهابية التي تواجهه، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.

أبطال فيلم «ابن الحاج أحمد»

يشارك في بطولة فيلم «ابن الحاج أحمد» مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا أبرزهم: شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي.