383 ألف جنيه إيرادات 8 أفلام بدور العرض في يوم واحد

جاء إجمالي إيرادات الأفلام في إيرادات شباك تذاكر السينما عن يوم أمس الأربعاء بمبلغ 383 ألف و616 جنيها، وتصدر قائمة الإيرادات اليومية فيلم شوجر دادي، والذي حقق أمس إيرادات تقدر بـ 158 ألف و185 جنيه، بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وتامر هجرس، فيما تم رفع فيلم ساعة إجابة من دور العرض، لتحقيقه إيرادات ضعيفة، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

المراكز الأولى في الإيرادات

وحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، جاء فيلم «يوم 13» في المركز الثاني بقائمة إيرادات أمس الأربعاء بمبلغ 132 ألف و743 جنيها، وكانت حصيلة إيراداته على مدار 8 أسابيع تجاوزت الـ29 مليون جنيه، وفي المركز الثالث فيلم «بعد الشر» والذي حقق أمس إيرادات 41 ألف و672 جنيها، أما إجمالي إيراداته على مدار 8 أسابيع تجاوزت الـ15 مليون جنيه.

محمد رمضان وأحمد الفيشاوي

وفي المركز الرابع جاء فيلم «رهبة» بإيرادات أمس الأربعاء 22 ألف و370 جنيها، أما إجمالي إيراداته على مدار 3 أسابيع تجاوزت المليون ونصف مليون، وفي المركز الخامس جاء فيلم «هارلي» بإيرادات أمس بلغت 23 ألف و183 جنيها، وإجمالي إيراداته على مدار 8 أسابيع تجاوزت 35 مليون و700 ألف جنيه.

المراكز الأخيرة

وفي المركز السادس أمس، جاء فيلم «ابن الحاج أحمد» بإيرادات 3 آلاف و95 جنيها، وتجاوزت إيراداته على مدار 8 أسابيع مبلغ 12 مليون جنيه، وفي المركز السابع جاءت إيرادت فيلم «19 ب»، بمبلغ ألف و414 جنيها، وجاء إجمالي إيراداته على مدار أسبوعين 220 ألف جنيه، وفي المركز الثامن والأخير جاء فيلم «مغامرات كوكو» بإيرادات 954 جنيها، وتجاوز إجمالي إيراداته على مدار 8 أسابيع 2 مليون و600 ألف.